Парубій розповів, які закони розгляне Рада після виборчого кодексу

Після прийняття виборчого кодексу цього тижня Верховна рада ухвалить закон про заручників та військове капеланство. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час відкриття погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер нагадав, що голосування за виборчий кодекс відбудеться 11 липня.

"Я переконаний, що після прийняття виборчого кодексу ми маємо прийняти проект закону про заручників №8205. Ви пригадуєте, що на попередньому пленарному засіданні ми включили його в порядок денний, і цього тижня ми маємо його обговорити та прийняти по ньому рішення. Також проект закону про внесення змін щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби", - сказав спікер ВР.

Він закликав комітет з нацбезпеки прийняти рішення щодо проектів законів.

"Я закликаю комітет з питань безпеки і оборони в середу розглянути його на комітеті, щоб ми змогли в четвер перейти до прийняття рішення. Також ми маємо прийняти проект закону про військове капеланство. Комітету ще не має. Я даю доручення розглянути його в середу. Щоб в четвер ми змогли розглянути і зробити для капеланів важливий сигнал про честь і відповідальність їх служби. Я розраховую, що в середу (на комітеті, - ред.) буде розглянутий закон про повну загальну середню освіту. Ми сподіваємось, що в четвер можемо прийняти рішення", - заявив Парубій.

"Також піднімалось питання внести зміни до закону "Про державний бюджет" щодо збільшення видатків за бюджетною програмою реструктуризації вугільної галузі. Це ті закони, які ми зможемо у четвер включити в порядок денний", - додав глава парламенту.

Нагадаємо, Парубій запевнив, що Рада встигає пройти всі поправки до нового виборчого кодексу за відкритими списками за два дні.

Так, ВР розглянула майже 80% поправок до нового виборчого кодексу з відкритими списками.

Як писало РБК-Україна раніше, фінальне голосування за документ має відбутися напередодні позачергових виборів до Верховної ради в пленарний четвер, 11 липня.