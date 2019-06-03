Парубій розкритикував законопроект Зеленського про імпічмент

У поданому президентом України Володимиром Зеленським законопроекті про особливу процедуру усунення президента - імпічмент закладені переписані норми регламенту. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим спікер заявив, що закони глави держави будуть запропоновані до внесення у порядок денний сесії.

"Усі подані президентом законопроекти, звичайно, будуть запропоновані до внесення у порядок денний сесії. Хоча, деякі ініціативи дивують. Зокрема, закон про імпічмент - це просто переписані норми українського регламенту (закон "Про регламент роботи Верховної ради", - ред.)", - заявив Парубій .

За його словами, народним депутатам запропонують включити в порядок денний сесії усі проекти, на яких наполягає президент країни.

"Але ми, звичайно, навіть цей законопроект запропонуємо включити в порядок денний сесії. Звичайно, всі законодавчі ініціативи президента визначені як невідкладні, ми будемо розглядати в сесійному залі", - додав глава Ради.

Нагадаємо, раніше представник президента у ВР Руслан Стефанчук заявив, що Верховна рада в найближчі тижні повинна позачергово розглянути законопроект глави держави Володимира Зеленського про імпічмент президента.

Як писало РБК-Україна раніше, в комітеті Верховної ради з питань правової політики і правосуддя, нардеп Олександр Черненко заявив, що законопроект Зеленського про імпічмент президента буде розглядатися у сесійній залі тільки після того, як вийде час для подачі альтернативних законопроектів.

Відзначимо, на сайті Ради 29 травня 2019 року було оприлюднено текст законопроекту про імпічмент президента, який був внесений Зеленським.