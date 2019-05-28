Парубій просить комітет невідкладно розглянути виборчий кодекс

Після рішення комітету парламенту з питань правової політики новий виборчий кодекс буде невідкладно винесений на розгляд народних депутатів перед позачерговими парламентськими виборами. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час засідання у вівторок, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава парламенту закликав комітет зібратися сьогодні, 28 травня, для розгляду кодексу.

"Вчора я дав доручення комітету невідкладно зібратись. Прошу вас сприяти тому, щоб комітет невідкладно зібрався. Завтра (у середу, - ред.) ми не зможемо розглядати без рішення комітету. Якщо у вас є політична воля - зберіть комітет сьогодні", - заявив Парубій.

Додамо, що голова ВР закликав правовий комітет парламенту обов’язково винести рішення стосовно виборчого кодексу на черговому засіданні комітету, яке має відбутись у середу, 29 травня.

"Закликаю - у середу розгляд на комітеті. І невідкладно, підкреслю, невідкладно, я поставлю на розгляд виборчий кодекс за відкритими списками. Я переконаний, що ми зможемо прийняти його всім залом. Ми за відкриті списки і проти закритих списків", - зазначив спікер.

Нагадаємо, глава підкомітету комітету з питань правової політики і правосуддя Руслан Сидорович заявив про готовність виборчого кодексу до розгляду. За його словами, робоча група правового комітету парламенту працювала над поправками виборчого кодексу півтора року. Після 40 засідань у березні 2019 року був представлений остаточний варіант кодексу.

Як писало РБК-Україна раніше, Парубій вважає, що народні депутати зможуть розглянути виборчий кодекс до 14 липня до позачергових виборів Ради.

Варто відзначити, що раніше глава Ради заявляв, що парламент зможе почати розгляд виборчого кодексу на наступному пленарному тижні. Так, спікер доручив профільному комітету підготувати виборчий кодекс до розгляду в залі.