Парубій прокоментував підвищення ціни на газ

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

За його словами, це рішення необхідно для недопущення в Україні економічної кризи

Підвищення тарифів на газ - рішення неминуче, так як від цього залежить фінансова підтримка України з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це заявив голова Верховної ради України Андрій Парубій, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту.

За його словами, це рішення необхідно для недопущення в Україні економічної кризи.

Голова ВР вважає, що "велика проблема нашої країни в тому, що популісти минулого завели Україну в дуже важкі економічні обставини, і сучасні керівники держави в цих скрутних умовах змушені проводити жорсткі економічні реформи. І це, закономірно, непопулярно".

"Такі ж, часом шокові реформи на своєму шляху в розвинену Європу здійснювали і в Польщі, і в Чехії, і в Словаччині, і в Угорщині, після розвалу Радянського Союзу. Ми знаємо, який зараз рівень життя в цих країнах", - наголосив Парубій.

Голова парламенту переконаний, що система субсидій, розроблена урядом, надасть реальну економічну захист кожній українській родині, яка цього потребує.

Нагадаємо, 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%.

Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада становитиме 8,550 грн за куб. метр. До листопада діють спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогазу" за поточною ціною.

Зазначимо, 18 вересня голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв повідомив про те, що між урядом України і Міжнародним валютним фондом досягнута принципова домовленість про підвищення тарифів на газ для населення до рівня імпортних цін до 2020 року.

17 жовтня Кабінет міністрів на своєму засіданні зберіг ціну на газ для населення. Зокрема, Кабмін прийняв рішення про продовження дії спеціальних зобов'язань для НАК "Нафтогаз України" до 27 жовтня.