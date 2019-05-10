Парубій прокоментував позов про заборону підписувати "мовний закон"

Голова Верховної ради Андрій Парубій назвав позов про заборону підписувати "мовний закон" ("Про забезпечення функціонування української мови як державної") спробою проросійського реваншу. Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні в засобах масової інформації з'явилася дуже тривожна новина, що якийсь самоназванный інститут звернувся в Окружний адміністративний суд міста Києва з вимогою заборонити мені підписувати закон про функціонування української мови як державної. На моє переконання, це цинічна спроба проросійського реваншу", - написав він.

За його словами, "проросійська п'ята колона вчинила замах на закон, який українці чекали століттями".

Парубій вважає, що "вони (заявники, - ред.) сподіваються, що суддя прийме рішення про заборону вчиняти будь-які дії, за законом про функціонування української мови як державної, поки питання не буде розглянуто по суті".

Він зазначив, що у вівторок, 14 травня, на голосування Верховної ради України будуть поставлені і провалені постанови про скасування голосування за закон про мову.

"Я переконаний, що український суддя українського суду, усвідомлюючи свою високу відповідальність, не дозволить зірвати підписання закону про мову. Адже він усвідомлює відповідальність перед законом, українським народом і українською історією", - написав Парубій.

Крім того, Парубій пообіцяв не дозволити "зірвати підписання закону про функціонування української мови". При будь-яких умовах наступного тижня закон буде підписаний і набуде чинності, сказав Парубій.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва надійшла заява до спікера Верховної ради України Андрію Парубію про заборону підписувати "мовний закон" ("Про забезпечення функціонування української мови як державної").