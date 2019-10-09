Парубій проходить по справі 2 травня в Одесі як свідок, - Труба

Екс-спікер Верховної ради Андрій Парубій проходить у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року в якості свідка. Про це заявив керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами глави ГБР, поки що жодна людина в рамках цього виробництва не допитувалась.

Нагадаємо 23 вересня Парубій повідомив, що Державне бюро розслідувань відкрило проти нього кримінальне провадження. У документі йдеться про те, що ДБР відкрило провадження за фактом "створення і координування Парубієм А.В. громадських збройних угруповань з метою здійснення масових заворушень 2 травня 2014 року на території м Одеса".

Відзначимо, що протистояння в Одесі 2 травня - це зіткнення, масові заворушення. Бійка була розпочата між проукрінско налаштованими громадянами, футбольними ультрас з одного боку і проросійськими учасниками протесту з іншого боку.

РБК-Україна писало, що проти Парубія раніше була відкрита ще одна справа. Шевченківський районний суд міста Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань зареєструвати кримінальне провадження із-за можливого втручання екс-спікера Верховної ради у виборчий процес.