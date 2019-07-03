Парубій закликав Зеленського прийняти рішення по закону про імпічмент

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парубій звинуватив Зеленського у зриві дедлайнів підписання закону

Спікер Верховної ради Андрій Парубій звернувся до Офісу президента Володимира Зеленського з вимогою прийняти рішення по закону про Тимчасові слідчі комісії з розділом про імпічмент президента. Про це глава парламенту сказав у ході засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій пояснив, що Зеленський 27 червня мав дати відповідь з приводу даного закону.

"Згідно Конституції, минуло 15 днів, мало бути або вето, або пояснення і доповнення або підтримка цього закону. Це один із принципових законів для Верховної ради", - зазначив глава парламенту.

Він також прокоментував інформацію у ЗМІ щодо ветування Зеленським закону про імпічмент.

"Документ досі не прийшов у Верховну раду. Тому я публічно звертаюсь до Офісу президента України: негайно передати будь-який документ у парламент. Щоб, якщо дійсно накладене вето, ми змогли після прийняття виборчого кодексу змобілізуватись і подолати це вето або проголосувати за пропозиції", - сказав Парубій.

Крім того, глава ВР нагадав, що 4 липня спливає строк для підписання закону про Пласт.

"Я сподіваюсь, що хоча б закон про Пласт буде підписаний, бо пластуни не можуть нести відповідальність за інколи непрофесійність серед найвищих політичних ешелонів", - додав спікер Ради.

Нагадаємо, Парубій 12 червня підписав законопроект №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачена процедура імпічменту президента.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 6 червня схвалив у другому читанні законопроект №1098. За документ проголосували 279 парламентаріїв.