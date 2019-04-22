Парубій закликав розглянути законопроект про зняття депутатської недоторканості

До розгляду Раді у четвер буде запропонована низка законопроектів з реформи парламенту, серед яких буде законопроект про зняття депутатської недоторканості. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко також закликала розглянути проекту про зняття депутатської недоторканості у четвер, 25 квітня.

"Я буду пропонувати, щоб після блоку безпеки, був блок питань про реформу парламенту. Це закон "Про Тимчасові слідчі комісії, закон "Про кількість комітетів", - заявив Парубій.

Спікер наголосив, що Рада також має невідкладно розглянути проект про зняття депутатської недоторканості.

"Я вважаю, що нам необхідно розглянути закон про недоторканність, який сьогодні перебуває у Верховній раді. Я вважаю, що ми маємо його невідкладно розглянути", - заявив Парубій.

Нагадаємо, надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович зазначила, що Верховна рада повинна проголосувати за зняття недоторканності з народних депутатів.

РБК-Україна повідомляло, що у Верховній раді України нинішнього скликання немає достатньої кількості голосів для скасування депутатської недоторканності. За словами нардепа від Радикальної партії Ігоря Попова, в парламенті немає підтримки в 300 голосів, необхідних за зняття депутатської недоторканності.