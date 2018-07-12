Парубій запросив голів фракцій на нараду щодо апеляції у ВАКС

Спікер підкреслив, що норму про апеляцію у ВАКС очікує українське суспільство та міжнародні партнери

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій запросив голів фракцій на нараду, яка відбудеться об 12:00, з приводу правки про апеляцію у зв'язку з прийняттям закону про Вищий антикорупційний суд (ВАКС), передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій зазначив, що лідери фракцій мають прийняти політичне рішення під час наради, аби проголосувати цю поправку, на яку очікує і суспільство, і міжнародні партнери.

"Я хочу повідомити, що о 12-й годині я запрошую голів фракцій на нараду на третій поверх. Для того, щоб ми змогли під час наради чітко вияснити і зрозуміти, які з правок ми в залі будемо підтримувати, і щодо яких є більшість. Очевидно, кількість правок є такою, що ми закінчимо розгляд після 12:30… Я запрошую голів фракцій на нараду, щоб ми змогли прийняти політичне рішення, щоб, повернувшись у зал, ми проголосували ту правку, яку очікує і українське суспільство, і наші міжнародні партнери", - сказав голова парламенту.

Нагадаємо, комітет з питань правової політики і правосуддя не зміг визначитися із текстом поправки в закон про судоустрій і статус суддів, яка повинна виправити проблему з апеляційним розглядом справ у ВАКС.

Так, зазначалося, що рішення з приводу даної норми нардепи прийматимуть у сесійній залі.