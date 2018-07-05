Парубій запросив голів фракцій Ради на нараду щодо голосування за ЦВК

Голова ВР оголосив перерву у засіданні парламенту

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій запросив голів парламентських фракцій на нараду щодо голосування за оновлення складу Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це він сказав у ході пленарного засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я запрошую голів, представників фракцій на нараду, прошу до мене в кабінет на нараду. І оголошую перерву на 15 хвилин", - зазначив голова парламенту.

Нагадаємо, фракція "Блок Петра Порошенка" сьогодні, 5 липня, прийняла рішення на своєму засіданні про те, що не голосуватиме за будь-які рішення у разі непідтримки питання Центральної виборчої комісії (ЦВК) у залі.

"До результативного вирішення цього питання ми вважаємо, що Верховна рада не має ніякого морального права розглядати будь-який законопроект", - зазначив з трибуни парламенту голова фракції БПП Артур Герасимов. Більшість представників фракції покинули зал засідань після своєї заяви.

Так, парламент відмовився голосувати за питання оновлення ЦВК.