Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Парубій запросив голів фракцій Ради на нараду щодо голосування за ЦВК

НовиниПолітика    05.07.2018 - 12:58
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Голова ВР оголосив перерву у засіданні парламенту

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій запросив голів парламентських фракцій на нараду щодо голосування за оновлення складу Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це він сказав у ході пленарного засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я запрошую голів, представників фракцій на нараду, прошу до мене в кабінет на нараду. І оголошую перерву на 15 хвилин", - зазначив голова парламенту.

Нагадаємо, фракція "Блок Петра Порошенка" сьогодні, 5 липня, прийняла рішення на своєму засіданні про те, що не голосуватиме за будь-які рішення у разі непідтримки питання Центральної виборчої комісії (ЦВК) у залі.

"До результативного вирішення цього питання ми вважаємо, що Верховна рада не має ніякого морального права розглядати будь-який законопроект", - зазначив з трибуни парламенту голова фракції БПП Артур Герасимов. Більшість представників фракції покинули зал засідань після своєї заяви.

Так, парламент відмовився голосувати за питання оновлення ЦВК.

У Раді тривають консультації між керівниками фракцій у питанні ЦВК  Рада прийняла закон про зміни у складі наглядових рад державних банків
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Андрій Парубій, Центральна виборча комісія, Верховна Рада, фракция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся