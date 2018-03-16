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Парубій представив колективу нового голову і членів Рахункової палати

НовиниПолітика    16.03.2018 - 16:34
Фото: Андрій Парубій (КМУ)
Фото: Андрій Парубій (КМУ)

Новий глава був затверджений парламентом на засіданні 15 березня

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій представив колективу нового голову Рахункової палати України Валерія Пацкана і оновлений склад палати. Про це повідомляє прес-служба спікера парламенту.

"Сьогодні я представляю вам членів Рахункової палати, обраних вчора Верховною Радою України: Андрія Дидика, Цезаря Вогню, Віктора Богуна, Василя Невідомого, Андрія Майснера, Ігоря Яремчука, Ірину Іванову, Олександра Яременка і - новообраного голови Рахункової Палати, ще до вчорашнього дня мого колегу - народного депутата Валерія Пацкана", - сказав він.

У ході представлення спікер зазначив, що необхідно реформувати і зробити Рахункову Палату кращим європейським, сучасним органом фінансово-бюджетного контролю.

Нагадаємо, вчора Верховна рада призначила нардепа від "Блоку Петра Порошенко" Валерія Пацкана головою Рахункової палати України. За відповідне рішення проголосували 309 депутатів.

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Теги: Счетная палата, глава, представление
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