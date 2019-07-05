Парубій вимагає від Зеленського підписати закон про імпічмент

Голова Верховної ради Андрій Парубій направив офіційний лист до президента України Володимира Зеленського з вимогою негайно підписати закон про слідчі комісії Ради, в якому передбачена процедура імпічменту президента. Про це спікер сказав на засіданні парламенту, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Парубій, згідно ст. 94 Конституції України у президента є 15 днів після отримання закону, щоб підписати або повернути закон зі своїми пропозиціями до Ради для повторного розгляду.

Спікер нагадав, що 27 червня цей термін був вичерпаний, "відтак закон згідно з Конституцією вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений".

"Пане Зеленський, інформую вас, що ви більше не маєте права ветувати закон про ТСК, нині ви можете тільки підписати. Якщо він буде заветований, це буде порушенням закону. Цей закон ухвалено на вимогу Конституції, він створює реальний парламентський контроль в Україні, а головне - чітко встановлює та описує процедуру парламентського контролю ТСК та імпічменту президента. Це була одна з обіцянок під час предвиборчої кампанії", - додав він.

Парубій виловив переконання, що президент в найближчі дні підпише закон.

Нагадаємо, Парубій 12 червня підписав законопроект №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачена процедура імпічменту президента.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 6 червня схвалив у другому читанні законопроект №1098. За документ проголосували 279 парламентаріїв.