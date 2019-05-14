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Парубій доручив терміново розблокувати підписання закону про мову

Новини » Політика    14.05.2019 - 10:31
Парубій доручив терміново розблокувати підписання закону про мову
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Спікер парламенту дав доручення комітету

Голова Верховної ради Андрій Парубій дав доручення Комітету з питань Регламенту невідкладно розглянути постанови про скасування голосування за закон про мову. Про це він сказав на початку ранкового пленарного засідання у вівторок, 14 травня, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій також підкреслив, що незважаючи на те, що робилися спроби заблокувати ухвалення закону, цей сценарій не пройшов.

Спікер парламенту доручив розглянути комітету на своєму засіданні чотири зареєстровані постанови про скасування голосування за закон про мову та підготувати їх до внесення на розгляд парламенту.

"Переконаний, що закон про мову буде підписаний", - висловив упевненість Парубій.

Голова ВР нагадав, що сьогоднішнім порядком денним передбачено розгляд двох євроінтеграційних законів паливно-енергетичного комплексу, закон про ДБР, на якому наголошував комітет і фракції, і блок законів місцевого самоврядування. "Маємо шанс і змогу ухвалити ці закони, які дозволять розвивати місцеві громади", - сказав Парубій.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна рада ухвалила закон про мову, який регулює застосування української мови в діяльності органів державної влади, а також у публічних сферах.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні заяви громадської організації до Парубія про заборону підписувати закон про мову. Сам глава парламенту назвав позов про заборону підписувати закон про мову спробою проросійського реваншу. Він зазначив, що у вівторок, 14 травня, на голосування Верховної ради України будуть поставлені і провалені постанови про скасування голосування за закон про мову.

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Новини України Андрій ПарубійязыкВерховна Рада
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