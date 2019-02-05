Парубій пообіцяв відключати мікрофон за агітацію у залі Ради

Спікер ВР закликав не перетворити Раду "у поле для виборчої кампанії"

Председатель Верховной рады Андрей Парубий пообещал отключать микрофон депутатам, которые будут использовать политическую агитацию в сессионном зале в ходе избирательной кампании. Об этом он сказал после открытия десятой сессии ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, некоторые будут пытаться превратить Раду "в поле для избирательной кампании".

"Во время этой сессии перед нами будет еще одно испытание. Во время этой сессии будут происходить выборы президента Украины. Без сомнения, предвыборная кампания будет ощущаться по всей стране. Многие будут пытаться, чтобы и Верховная рада превратилась в поле для избирательной кампании", - сообщил Парубий.

Спикер подчеркнул, что на текущей сессии народные депутаты не должны прибегать к предвыборной агитации.

"Мы должны продемонстрировать ответственность Верховной рады. Хочу всем сообщить... Когда я буду видеть, что при обсуждении законов кто-то ведет избирательную агитацию, я буду отключать микрофон", - заверил глава парламента.

Напомним, полиция проводит досудебное расследование по 9 уголовным производствах по факту нарушений избирательного процесса, зарегистрированных с начала предвыборной кампании.

Как писало РБК-Украина ранее, Нацполиция по состоянию на 28 января зарегистрировала 266 заявлений о нарушении избирательного законодательства. Больше всего правонарушений зафиксировано в Киеве, в Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской и Николаевской областях.

Отметим, в Украине к охране порядка на выборах президента 31 марта 2019 года привлекут около 60 тыс. полицейских.