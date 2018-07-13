Парубій: отримання Томосу Україною – питання літа-осені

Створення Єдиної української церкви може відбутися вже цього року

Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що Україна може отримати Томос щодо створення Єдиної української церкви літом-осінню. Про це він сказав під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з моменту отримання Томосу відбуватиметься масовий перехід православних християн з московського патріархату в Єдину українську церкву.

"Зараз ключове завдання - це отримання Томосу. І це питання дозволить вирішити… величезну кількість питань, які дозволять об'єднати всіх християн, православних християн України в одну церкву. Можете мої слова запам'ятати: з моменту отримання Томосу ми будемо бачити масовий, наголошую, перехід православних християн, які сьогодні формально перебувають у московському патріархаті, в Єдину українську церкву", - підкреслив спікер.

Голова ВР додав, що створення Єдиної української церкви може відбутися вже цього року.

"Ми знаємо, що це питання не має аж такої далекої перспективи. Це питання літа-осені. Ми чекаємо Томосу, ми молимося, щоб Томос був… Я думаю, що ми будемо мати успіх вже цього року щодо створення Української помісної церкви", - додав спікер.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко підкреслив, що кожна країна має право на незалежну церкву. Голова української держави закликав світ підтримати Україну в наданні автокефалії православної церкви.