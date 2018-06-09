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Парубій підписав закон про Вищий антикорупційний суд

НовиниПолітика    09.06.2018 - 11:18
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Голова Верховної ради Андрій Парубій підписав закон

Голова Верховної ради Андрій Парубій в ході виступу на міжпарламентській конференції "Грузія-Молдова-Україна" підписав закон про Вищий антикорупційний суд. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Дуже символічно, що напередодні нашої конференції відбувся важливий етап для України - це прийняття закону "Про Вищий антикорупційний суд". Ще кілька тижнів тому, мало хто вірив, що це може статися. Я хочу скористатися нагодою, щоб урочисто підписати закон як важливий крок для України на шляху реформування", - заявив Парубій.

За його словами, представники Світового банку сумнівалися в тому, що закон буде прийнятий.

"Кілька тижнів тому я зустрічався з представниками Світового банку. Коли вони дізналися скільки поправок одержав закон, то не дуже вірили, що ми зможемо прийняти. Було багато скептиків. Представники Світового банку дуже просили, що якщо буде прийнятий закон, щоб я підписав його їх ручкою. І я зараз при вас підписую закон "Про Вищий антикорупційний суд", - додав він.

Нагадаємо, 7 червня Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. За проект закону в другому читанні проголосували 315 депутатів.

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Теги публікації: Андрій Парубій  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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