Парубій підписав закон з процедурою імпічменту президента

Спікер Верховної ради України від 12 червня підписав законопроект №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України", в якому передбачена процедура імпічменту президента. Про це глава парламенту написав у своєму Twitter.

Глава ВР зазначив, що документ передано на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

"Сьогодні підписав закон України №1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" і передав його на підпис президенту України", - написав спікер.

Нагадаємо, парламент 6 червня схвалив у другому читанні законопроект №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України", в якому передбачена процедура імпічменту президента. За документ проголосували 279 парламентарів.

Відповідно до закону, спеціальна тимчасова слідча комісія ВР - це колегіальний тимчасовий орган Ради, який утворюється у складі нардепів, спеціального прокурора і спеціальних слідчих, завданням якого є проведення розслідування обставин вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю нардепів від конституційного складу Ради поданні про ініціювання питання про усунення президента з поста в порядку імпічменту.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці квітня нардепи прийняли за основу в першому читанні законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії.

Додамо також, парламентарі відмовилися розглядати закон президента Володимира Зеленського про імпічмент. Рада 4 червня не змогла включити до порядку денного відповідний законопроект №10340.