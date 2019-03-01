Парубій підписав закон про допуск іноземних військ на навчання в Україні

Законопроект направлено на підпис президенту

Спикер парламента Андрей Парубий подписал законопроект №10067 о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу проекта на сайте Верховной рады.

Парубий спрогнозировал, что закон будет безотлагательно подписан президентом Украины.

"Первый закон, который был неотложный - это закон о допуске иностранных войск на территорию Украины для совместных международных учений. Я хочу напомнить, что только Верховная рада может принимать такое решение. Все учения, которые проходят украинские военные совместно с нашими коллегами из США и Канады", - сообщил Парубий рассказал в эфире телеканала "Рада".

По его словам, международные учения могли оказаться под угрозой.

"Это решение чрезвычайно важно. Сегодня хочу его подписать и уверяю, что его безотлагательно подпишет и президент", - добавил он.

Законопроектом предлагается одобрить решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях: украинско-американском учении "Репид Трайдент - 2019", украинско-американском учении "Си Бриз - 2019", украинско-румынском учении "Риверайн - 2019", многонациональном учении "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британском учении "Вориер Вотчер - 2019".

Документом определено, что финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2019 году предусмотрено 40 млн 220,1 тыс. грн.

Напомним, 20 февраля президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект №10067 о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях.

Рада приняла законопроект №10067 о учениях в Украине в 2019 году 26 февраля.