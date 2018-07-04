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Парубій підписав президентський закон про валюту

НовиниПолітика    04.07.2018 - 11:59
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Закон передано на підпис Порошенку

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав президентський закон про валюту. Про це голова парламенту повідомив у своєму Twitter.

"Підписав закон України "Про валюту і валютні операції". Це реалізація наших зобов'язань, прийнятих Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Цей закон покращить інвестиційний клімат та інвестиційну привабливість України. Передав закон на підпис президенту України Петру Порошенку", - зазначив він.

Фото: скріншот

Нагадаємо, нардепи схвалили в другому читанні законопроект №8152 "Про валюті" про встановлення режиму валютного регулювання, який передбачає вільне проведення валютних операцій їх суб'єктами.

Документ після низки невдалих спроб підтримали 228 парламентарів.

Закон вводить новий режим валютного регулювання. Зокрема, передбачається скасувати чинний декрет Кабінету міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та закон "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" і внести зміни до деяких інших законодавчих актів України.

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Теги публікації: Андрій Парубій, валюта, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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