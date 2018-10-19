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Парубій підписав звернення до РНБО про санкції проти "112 Україна" і NewsOne

Новини » Політика    19.10.2018 - 15:56
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Документ мають розглянути на засіданні РНБО

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав звернення до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Згідно з інформацією на сторінці постанови, її було підписано 19 жовтня. Далі документ мають розглянути на засіданні РНБО.

Нагадаємо, напередодні Рада відмовилася скасувати звернення до РНБО про санкції проти двох телеканалів.

Минулого тижня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne. Перевірка ініційована у зв'язку з передачею управління телеканалом Андрію Портнову, який також підтвердив дану інформацію. Нацрада наголошує, що згідно із законом канал протягом 30 днів мав подати відповідну заяву, однак жодні документи в Національну раду так і не надійшли.

Відзначимо, 5 жовтня Портнов заявив про розірвання договору про управління NewsOne. Це сталося після того, як корпоративні права було передано нардепу від "Оппоблока" Тарасу Козаку.

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