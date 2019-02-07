Парубій підписав зміни до Конституції щодо курсу України в ЄС та НАТО

Закон буде передано на підпис Порошенку

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об изменениях в Конституцию Украины по закреплению курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, перед закрытием вечернего пленарного заседания парламента Парубий объявил о попытках регистрации постановлений об отмене голосования за изменения в Конституцию. Спикер ВР отметил, что принятие изменений в Конституцию происходит по особой процедуре, а потому не может быть отменено постановлением.

"Я имею право сейчас безотлагательно подписать изменения в Конституцию, которые мы сегодня приняли... Поэтому я немедленно подписываю закон Украины №9037... и передаю его на подпись президенту", - отметил глава парламента.

Напомним, в четверг Рада одобрила во втором чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Так, 335 парламентариев проголосовали за принятие документа.

Как писало РБК-Украина, автор закона, президент Петр Порошенко заявил, что задача по вступлению нашего государства в НАТО и ЕС является реальной.

Добавим также, посольство Соединенных Штатов в Украине поддерживает закрепление в Конституции Украины курса на членство в НАТО и Евросоюзе.