Парубій підтримує створення проєвропейської коаліції після виборів

Спікер Ради підкреслив важливість продовження курсу у напрямку євроатлантичної інтеграції

Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что после парламентских выборов 2019 в Украине должна быть создана проевропейская коалиция в Раде. Об этом он сообщил во время круглого стола "Эффективная реализация Соглашения об ассоциации Украины с ЕС", передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул важность продолжения курса в направлении евроатлантической интеграции.

"Для нас очень важно, чтобы мы смогли и после выборов продолжить курс в направлении ЕС и евроатлантической интеграции. Для нас будет очень важно, чтобы и в будущем парламенте мы смогли создать проевропейскую коалицию, которая смогла продолжить ту работу, которую мы проходили последние 5 лет", -сообщил Парубий.

Напомним, глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в Раде должна улучшиться координация между Кабинетом министров и представителями парламента, которые должны согласовывать принятие евроинтеграционных законопроектов.

Как писало РБК-Украина ранее, по результатам опроса, ориентация кандидата в президенты на более тесное сотрудничество с Европейским союзом является важной для 62% украинских граждан.

Добавим, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркивала, что депутаты Верховной рады Украины саботируют евроинтеграционные законы.