Парубій підтримує створення проєвропейської коаліції після виборів

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер Ради підкреслив важливість продовження курсу у напрямку євроатлантичної інтеграції

Голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що після парламентських виборів 2019 в Україні має бути створена проєвропейська коаліція у Раді. Про це він повідомив під час круглого столу "Ефективна реалізація Угоди про Асоціацію України з ЄС", передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив важливість продовження курсу у напрямку євроатлантичної інтеграції.

"Для нас дуже важливо, щоб ми змогли і після виборів продовжити курс у напрямку ЄС та євроатлантичної інтеграції. Для нас буде дуже важливо, щоб і в майбутньому парламенті ми змогли створити проєвропейську коаліцію, яка б змогла продовжити ту роботу, яку ми проходили останні 5 років", -повідомив Парубій.

Нагадаємо, глава представництва Європейського союзу в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що у Раді повинна покращитися координація між Кабінетом міністрів і представниками парламенту, які повинні погоджувати прийняття євроінтеграційних законопроектів.

Як писало РБК-Україна раніше, за результатами опитування, орієнтація кандидата в президенти на тіснішу співпрацю з Європейським союзом є важливою для 62% українців.

Додамо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе підкреслювала, що депутати Верховної ради України саботують євроінтеграційні закони.