Парубій відповів Зеленському щодо позачергового засідання Ради

Голова Верховної ради України відповів на прохання президента України Володимира Зеленського про проведення позачергового засідання парламенту 18 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Парубія у Facebook.

Парубій наголосив, що проведення позачергового засідання Ради після закриття останнього засідання сесії не передбачено законом.

"Президент України Зеленський звернувся до мене з проханням про скликання позачергового засідання Верховної ради України. Однак, скликання такого засідання не передбачено законом, адже регламент Верховної ради України передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної ради України", - заявив він.

Парубій додав, що останнє пленарне засідання 10 сесії Ради восьмого скликання відбулося 12 липня.

"У мене є єдина передбачена законодавством можливість - скликати на вимогу президента України позачергову сесію Верховної ради України", - заявив він, додавши, що звернувся до Зеленського з проханням "привести свій лист до Верховної ради у відповідність до вимог закону".

Відзначимо, в ході останнього засідання Ради 12 липня Парубій оголосив про закриття сесії. При цьому, він додав, що 15-19 липня нардепи працюватимуть в комітетах, комісіях і фракціях, а десята сесія параменту восьмого скликання завершить свою роботу 19 липня.

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, Зеленський направив Парубію лист з проханням провести позачергове засідання Ради 18 липня. В ході засідання президент пропонує винести на обговорення і проголосувати три законопроекти: про незаконне збагачення, розмитнення автомобілів на єврономерах і про роботу Вищого антикорупційного суду.

При цьому, за інформацією джерел РБК-Україна в парламенті, позачергового засідання Ради 18 липня, швидше за все, не буде.