Парубій відкликав запрошення спостерігачів ПАРЄ на вибори

Спікер Верховної ради Андрій Парубій відкликав своє запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на позачергові вибори в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Парубія Facebook.

За словами спікера, він підписав лист до президента Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліані Морі Паск'є про відкликання запрошення для міжнародних спостерігачів.

"Серед міжнародних спостерігачів не можуть бути представники країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - не допустимо", - написав спікер Верховної ради.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла рішення про підтвердження повноважень делегації Російської Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів РЄ.

Після цього делегації України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини покинули засідання ПАРЄ в знак протесту проти повернення делегації Росії.

Зазначимо, позачергові вибори у Верховну раду відбудуться 21 липня.