Парубій відкрив спецзасідання Ради

У засіданні беруть участь Порошенко та Туск

Глава парламента Андрей Парубий открыл специальное заседание Верховной рады в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в спецзаседании принимает участие президент Европейского совета Дональд Туск.

"Участие в заседании принимает президент Украины Петр Порошенко, президент Европейского совета Дональд Туск... Заседание объявляю отрытым", - заявил Парубий.

По его словам, участие в заседании также принимают представители Кабинета министров, представители общественных организаций и народные депутаты.

Напомним, ранее Парубий анонсировал, что президент Петр Порошенко и глава Совета Европы Дональд Туск примут участие в заседании Верховной рады 19 февраля.

Как писало РБК-Украина ранее, Порошенко поблагодарил Туска за решение Совета Европейского союза о введении "азовского пакета" санкций.

Так, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Совет министров иностранных дел ЕС одобрил "азовский пакет санкций" против Российской Федерации.