Парубій відкрив спецзасідання Ради

У засіданні беруть участь Порошенко та Туск
Глава парламента Андрей Парубий открыл специальное заседание Верховной рады в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, в спецзаседании принимает участие президент Европейского совета Дональд Туск.
"Участие в заседании принимает президент Украины Петр Порошенко, президент Европейского совета Дональд Туск... Заседание объявляю отрытым", - заявил Парубий.
По его словам, участие в заседании также принимают представители Кабинета министров, представители общественных организаций и народные депутаты.
Напомним, ранее Парубий анонсировал, что президент Петр Порошенко и глава Совета Европы Дональд Туск примут участие в заседании Верховной рады 19 февраля.
Как писало РБК-Украина ранее, Порошенко поблагодарил Туска за решение Совета Европейского союза о введении "азовского пакета" санкций.
Так, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Совет министров иностранных дел ЕС одобрил "азовский пакет санкций" против Российской Федерации.