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Парубій відкрив спецзасідання Ради

Новини » Політика    19.02.2019 - 12:15
Парубій відкрив спецзасідання Ради
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

У засіданні беруть участь Порошенко та Туск

Голова парламенту Андрій Парубій відкрив спеціальне засідання Верховної ради у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, у спецзасіданні приймає участь президент Європейської ради  Дональд Туск.

"Участь у засіданні приймає президент України Петро Порошенко, президент Європейської ради  Дональд Туск... Засідання оголошую відритим", - заявив Парубій.

За його словами, участь у засіданні також приймають представники Кабінету міністрів, представники громадських організацій та народні депутати.

Нагадаємо, раніше Парубій анонсував, що президент Петро Порошенко і голова Ради Європи Дональд Туск візьмуть участь у засіданні Верховної ради 19 лютого.

Як писало РБК-Україна раніше, Порошенко подякував Туску за рішення Ради Європейського союзу про введення "азовського пакету" санкцій.

Так, заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що Рада міністрів закордонних справ ЄС схвалила "азовський пакет санкцій" проти Російської Федерації.

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Теми: Засідання Ради
Новини України Андрій ПарубійВерховна Радаагресія РФ
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