Парубій визначив головні пріоритети Ради на десяту сесію

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Найпершим пріоритетом для Ради є питання нацбезпеки та оборони

Серед головних пріоритетів нової десятої сесії Верховної ради - ухвалення низки законів у сфері нацбезпеки, закону про мову, а також нового виборчого кодексу. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому, за словами глави ВР, найпершим пріоритетом для парламенту є нацбезпека та оборона.

"Хочу визначити головні пріоритети як голова ВРУ. Звичайно, пріоритет номер 1 - це національна безпека і оборона. У час російської агресії - це ті питання, які мають об’єднувати весь зал і не дивно, що наш перший тиждень сесії розпочинається із блоку безпеки і оборони. Я хотів би зазначити, що один із безпекових законів, які ми маємо прийняти на цій сесії - закон про українську мову", - заявив Парубій.

Спікер зазначив, що не менш важливим пріоритетом парламенту є прийняття змін до Конституції у частині закріплення курсу України до НАТО та ЄС.

"Вважаю пріоритетним завданням забезпечення пріоритетного курсу України до членства в НАТО та ЄС. Це питання буде стояти не колись, а вже післязавтра - в четвер. Я сподіваюсь, що весь зал і всі українські європейські сили підтримають це рішення", - додав він.

Парубій нагадав, що українському парламенту потрібно ухвалити ще цілу низку євроінтеграційних законів. А вже у цей четвер Рада має розглянути питання завершення декомунізації та перейменувати Дніпропетровську область.

"Я хочу підтвердити своє незмінне переконання, що ми маємо пройти виборчий кодекс, незважаючи на те, який це об’ємний і важливий документ. Як тільки буде рішення комітету, я буду пропонувати невідкладно перейти до розгляду виборчого кодексу. Ще одне з завдань - це закони по реформі парламенту, щоб зробити більш ефективною роботу Верховної ради", - додав він.

Нагадаємо, спікер Верховної ради у вівторок, 5 лютого, відкрив перше пленарне засідання десятої сесії парламенту.

Як писало РБК-Україна, Парубій прогнозує, що на наступному пленарному тижні нардепи розглянуть "мовний закон" - законопроект про функціонування української мови як державної у другому читанні.

Додамо, в цей четвер, 7 лютого, Рада повинна прийняти зміни до Конституції щодо закріплення курсу України до Європейського союзу і НАТО.