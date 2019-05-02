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Парубій схвалив проведення ПА НАТО в Києві в 2020 році

Новини » Політика    02.05.2019 - 15:31
Парубій схвалив проведення ПА НАТО в Києві в 2020 році
Фото: спікер Ради Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Парубій підписав постанову про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Україні

Голова Верховної ради Андрій Парубій підписав постанову №10091 про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Україні у 2020 році. Про це він повідомив в Twitter.

Парубій підписав постанову парламенту про №10091"Про проведення в 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору".

"Підписав постанову Верховної ради "Про проведення в 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору", тому 22-25 травня 2020 року відбудеться Парламентська асамблея НАТО", - написав він.

Парубій схвалив проведення ПА НАТО в Києві в 2020 році

Нагадаємо, 25 квітня парламент схвалив проект постанови №10091 про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Україні у 2020 році. Постанову підтримали 235 депутатів Ради. Так, ВР схвалила створення Організаційного комітету з підготовки та проведення весняної сесії ПА НАТО, його головою призначили спікера Верховної ради Андрія Парубія.

З постанови випливає, що Організаційний комітет повинен у двотижневий термін затвердити план заходів з підготовки та проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО.

 

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