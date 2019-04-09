Парубій оголосив про створення міжфракційного об'єднання "За Зеленського"

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій оголосив про створення у парламенті міжфракційного об'єднання "За наступного президента України Зеленського В.О.", передає кореспондент РБК-Україна.

Глава ВР підкреслив, що главою об'єднання є нардеп Віталій Купрій, однак інших парламентарів, крім нього, в об'єднанні поки що немає.

"Повідомляю про створення у Верховній раді України 8-го скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За наступного президента України Зеленського В.О.". Керівником цього об'єднання обрано народного депутата України Купрія Віталія Миколайовича. Але, на жаль, жодного іншого депутата немає у переліку. І я звертаюся до Віталія Миколайовича донести, якщо є ще депутати, окрім Вас, список в апарат, щоб ми могли публічно оголосити, хто входить в міжфракційне об'єднання, окрім пана Купрія", - зазначив Парубій.

Як писало РБК-Україна раніше, Купрій у ході погоджувальної ради Верховної ради в понеділок, 8 квітня, заявив про створення міжфракційного об'єднання "За Зеленського". Так, на початку засідання ради він почав перебивати першого віце-спікера Ірину Геращенко, намагаючись зачитати оголошення. Геращенко ж відключила свій мікрофон, щоб Купрія було не чутно.

Нагадаємо, як повідомлялося, кандидат у президенти Володимир Зеленський твердо має намір брати участь у дебатах і не буде шукати формальних приводів і відмовок, щоб цього не робити.