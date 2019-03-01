Парубій пояснив, чому Рада не створила нову ТСК для розслідування розкрадань в ОПК

Спікер ВР підкреслив, що створення нової ТСК могло зайняти багато часу

Спикер Верховной рады Андрей Парубий объяснил, почему нардепы решили не создавать новую Временную следственную комиссию для расследования хищений в государственном концерне "Укроборонпром". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рады.

По словам главы парламента, нардепы дискутировали, создавать ли новую ВСК или поручить уже существующей расследовать обнародованные факты.

"Поскольку еще в прошлом году Верховной радой была создана ВСК на ту же тематику о расследовании злоупотреблений в секторе обороны, то фактически большинство депутатов сошлось на том, что необходимо этой комиссии, которая уже наработана, которая создавалась из всех представителей фракций, поручить безотлагательно изучить те факты, которые были озвучены в СМИ, безотлагательно доложить информацию перед Верховной радой", - заявил Парубий.

Он подчеркнул, что формирование новой ВСК - очень долгая процедура. Так, с момента инициативы должно пройти пять дней, пока фракции подадут своих представителей в состав комиссии, и только после этого постановление о создании новой ВСК может быть зарегистрировано.

Спикер ВР пояснил, что создание новой ВСК могло бы занять много времени, а решение должно быть неотложным.

"Считаю, что поручение на ту же тематику существующей комиссии было оптимальным решением для того, чтобы не затягивать процесс, чтобы поскорее общество могло услышать - обоснованны ли эти обвинительные факты или нет. А если да, то чиновники, причастные к любым злоупотреблениям, должны быть жестоко наказаны", - подытожил глава парламента.

Напомним, Рада поддержала за основу и в целом проект постановления №10104 "О безотлагательном расследовании фактов, обнародованных в средствах массовой информации о злоупотреблениях в государственном концерне "Укроборонпром" и причастности к этому должностных лиц". Согласно постановлению, полномочия ВСК ВР для проведения расследования сведений по фактам хищения в ВСУ и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 распространяются на любые правонарушения в оборонной сфере, в том числе в 2018-2019 годах.

Как писало РБК-Украина, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе планирует предъявить подозрения "всем виновным" в хищении в оборонной сфере.

Добавим, программа "Наши гроші" провела расследование, в котором говорится о том, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере.