Парубій відзначив важливість посилення морської присутності НАТО і США в Чорному морі

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Андрій Парубій обговорив з Лорою Купер ситуацію в Азовському морі

Андрій Парубій в ході зустрічі у Верховній Раді із заступником помічника Міністра оборони США Лорою Купер відзначив важливість посилення морської присутності НАТО і США в Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови ВРУ Андрія Парубія.

"Під час зустрічі у Верховній Раді із заступником помічника Міністра оборони #США Лорою Купер зазначив, що для України дуже важливо, щоб були посилені морська присутність країн #НАТО і США в Чорному морі, а також і повітряний контроль", - написав він.

Під час зустрічі у Верховній Раді @verkhovna_rada із заступником помічника Міністра оборони #США Лорою Купер зазначив, що для України дуже важливо, щоб були посилені морська присутність країн #НАТО і США в Чорному морі, а також і повітряний контроль. pic.twitter.com/qXYv1ZZnml — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) December 6, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник помічника Міністра оборони США Лора Купер прибула до Києва для проведення консультацій з українськими чиновниками щодо модернізації українських збройних сил та обговорення агресії Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер вимагав відпустити затриманих Росією українських моряків і заявив, що Євросоюз і США повинні ввести нові санкції проти Москви.