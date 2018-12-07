ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Парубій відзначив важливість посилення морської присутності НАТО і США в Чорному морі

Новини » Політика    07.12.2018 - 00:43
Парубій відзначив важливість посилення морської присутності НАТО і США в Чорному морі
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Андрій Парубій обговорив з Лорою Купер ситуацію в Азовському морі

Андрій Парубій в ході зустрічі у Верховній Раді із заступником помічника Міністра оборони США Лорою Купер відзначив важливість посилення морської присутності НАТО і США в Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови ВРУ Андрія Парубія.

"Під час зустрічі у Верховній Раді із заступником помічника Міністра оборони #США Лорою Купер зазначив, що для України дуже важливо, щоб були посилені морська присутність країн #НАТО і США в Чорному морі, а також і повітряний контроль", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник помічника Міністра оборони США Лора Купер прибула до Києва для проведення консультацій з українськими чиновниками щодо модернізації українських збройних сил та обговорення агресії Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер вимагав відпустити затриманих Росією українських моряків і заявив, що Євросоюз і США повинні ввести нові санкції проти Москви.

Клімкін обговорив з главою МЗС Італії посилення санкцій проти Росії Парубій підписав закон про припинення дії Договору про дружбу з РФ
Новини України НАТОАндрій ПарубійРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиАзовское море
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся