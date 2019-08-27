Парубій назвав строки розробки нової системи голосування у Раді

Впровадження системи "Рада-4" із сенсорною кнопкою з відбитком пальця можливе впродовж півроку. Про це заявив голова Верховної ради 8 скликання та новообраний нардеп від "Європейської солідарності" Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер Ради восьмого скликання зазначив, що нова система є високою гарантією персонального голосування.

"Я з цього приводу мав розмову з керівником підготовчої групи. Я знаю, що є ідея замовити комп’ютерну систему "Рада-4". Вона є більш досконалою. Бо якщо сенсорна клавіша у "Раді-3", голосування передбачено двома пальцями одномоментно. Фактично, це є високою гарантією персонального голосування. А коли нові розробники говорять про те, що буде ідентифікація відбитків пальців, напевно, це є більш сучасна гарантія. Але на розробку нової системи піде не менше ніж півроку-рік. Це питання півроку і року перспективи", - заявив Парубій.

Нагадаємо, представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що голосування народних депутатів 9 скликання буде відбуватися за системою "Рада-3", яка продовжує функціонувати в сесійній залі. За словами Стефанчука, його запевнили, що ніяких збоїв у підготовці голосування не повинно бути.

Як писало РБК-Україна раніше, ДБР опечатало центр управління системою голосування у Верховній раді. У ДБР просять Апарат Ради забезпечити цілодобову охорону приміщення і зробити неможливим доступ будь-яких осіб до центру управління.

До цього депутат від партії "Європейська солідарність" Андрій Парубій заявив, що ДБР заблокувало тестування сенсорної кнопки в Раді.