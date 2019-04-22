Парубій назвав передумови для розпуску парламенту

Голова Верховної ради Андрій Парубій зазначив, що розпуск парламенту може відбутись виключно на тих умовах, які зазначені в Конституції. Про це він сказав під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, згідно закону, передумов для розпуску депутатів може бути кілька.

"Які можуть бути передумови: коли протягом 30 днів не створена нова коаліція, коли протягом 30 пленарних днів Верховна рада не може розпочати свою роботу; коли протягом двох місяців парламент не може обрати новий склад уряду. Жодних тих передумов на сьогодні немає. Кожна з тих умов передбачає певний термін від 30 до 60 днів", - сказав Парубій.

Голова ВР заявив, парламент буде працювати до жовтня цього року.

"Звичайно, розпуск ВР неможливий за 6 місяців до завершення цієї каденції. Юристи мають певну суперечку, чи йдеться про день виборів 27 жовтня, чи про день складення присяги – 27 листопада. Але в будь-якому випадку, 27 травня будь-які передумови не можуть мати сенсу", - додав він.

Раніше спікер Верховної ради Андрій Парубій заявляв, що немає юридичних підстав для розпуску українського парламенту.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна Володимир Зеленський заявив, що в разі перемоги на виборах допускає розпуск Верховної ради. Він зазначив, що просто може не встигнути розпустити Верховну раду до осінніх виборів.

"Ви ж розумієте, що є певні законодавчі терміни...Я боюся, що я не встигну. Я ламати закон не буду, порушувати закон не буду. Якщо ми встигнемо у строки за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент... Будемо думати, так. Але ви ж розумієте, що нам це (розпуск нинішнього складу Ради, - ред.) вигідно", - підкреслив він.