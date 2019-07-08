Парубій назвав останній день роботи Ради восьмого скликання

Верховна рада восьмого скликання завершить активну роботу на цьому тижні перед достроковими виборами, які відбудуться 21 липня. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій на погоджувальній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій заявив, що він призначає позачергове засідання на четвер, 11 липня.

"Колеги, давайте говорити відверто, це буде заключний день активної роботи Верховної ради України", - сказав він.

Парубій звернувся до народних депутатів незважаючи на виборчу кампанію, бути в Києві 11 липня.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня. Конституційний суд України 20 червня визнав конституційним указ.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори пройшли в Україні 26 жовтня 2014 року. За партійними списками на них переміг "Народний фронт", отримавши 22,14% голосів виборців. За "Блок Петра Порошенко" проголосували 21,81%, "Самопоміч" отримала 10,97%, "Опозиційний блок" - 9,43%, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 7,44%, "Батьківщина" - 5,68%. Інші партії не подолали 5%-й бар'єр.