Парубій сподівається, що Зеленський підпише закон про імпічмент до 10 липня

Голова Верховної ради України Андрій Парубій сподівається, що закон про Тимчасові слідчі комісії з розділом про імпічмент президент Володимир Зеленський підпише до наступної середи, 10 липня. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив голова ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер Ради заявив, що мав з цього приводу розмову з представником Зеленського у ВР Русланом Стефанчуком.

"Такі прецеденти були і раніше (непідписання закону президентом - ред.), але зараз це стосується дуже фундаментального закону. Якось ми звикли говорити, що це закон про імпічмент. А направду, це закон про ТСК. Я з цього приводу мав розмову з представником президента у ВР. Я просив його, дайте нам будь-яку відповідь... Я і раніше звертався, але зараз моє звернення є гострим, адже останній шанс у нас буде - 11 липня. Можливо, Верховна рада і не подолає вето чи не підтримає ці пропозиції. Але ВРУ має мати шанс це зробити. Тому у мене і є прохання - дайте відповідь", - заявив Парубій.



Він зазначив, що якщо президент поверне законопроект про ТСК з пропозиціями, парламенту знадобиться лише 226 голосів для його ухвалення. А якщо президент ветує закон по ТСК, Рада зможе подолати вето лише за наявності 300 голосів.



"Я сьогодні наголосив, що минуло 15 днів. Вже не можна вносити правки. Тепер тільки варіант підпису... Я наголошую, якщо зараз буде чи вето, чи пропозиції, то це буде виходити за межі компетенції, передбаченої Конституцією України. Тому я і сьогодні звертався. Сподіваюся, що до наступної середи буде подана відповідь. Сподіваюсь, що закон буде підписаний", - заявив глава ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, Парубій направив офіційний лист до президента України Володимира Зеленського з вимогою негайно підписати закон про слідчі комісії Ради, в якому передбачена процедура імпічменту президента.

Нагадаємо, спікер парламенту 12 червня підписав законопроект №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України", в якому передбачена процедура імпічменту президента.

Так, парламент 6 червня схвалив у другому читанні законопроект про ТСК, в якому прописана процедура імпічменту глави держави. За документ проголосували 279 парламентарів.