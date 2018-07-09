Парубій виключив вихід фракції БПП з коаліції

За словами спікера, у Раді є спільне налаштування на ефективну роботу парламенту

На порядку денному не стоїть питання виходу депутатів фракції "Блок Петра Порошенка" з парламентської коаліції. Про це під час брифінгу повідомив голова ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер наголосив, що вперше чує про таку ініціативу.

"Стосовно виходу БПП із коаліції, я вперше чую про таку ініціативу. Я спілкувався сьогодні з керівництвом БПП. Наскільки мені відомо, не передбачається такого питання навіть на порядку денному. Навпаки, є загальне і спільне налаштування на ефективну роботу Верховної ради України", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, у матеріалі РБК-Україна "Тендітна коаліція: через що посварилися "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенка" повідомлялося, що в Раді вважають малоймовірним розпуск парламенту. У кулуарах зазначали, що одним з найпростіших способів для розпуску парламенту може стати офіційна заява фракції БПП про вихід з коаліції, однак джерела РБК-Україна і в БПП, і в НФ, і в групі "Відродження" вважають малоймовірним такий розвиток подій.

"80%, що не буде розпуску. 20% - що буде. Це не вигідно на сьогоднішній день нікому", - заявило джерело РБК-Україна в групі" Відродження ".