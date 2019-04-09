Парубій не виключає ухвалення нового виборчого кодексу до виборів Ради

Новий виборчий кодекс з відкритими списками може бути проголосований у Верховній раді до парламентських виборів 2019. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає РБК-Україна, з посиланням на "Свободу слова" на ICTV.

Відповідаючи на запитання, чи може бути кодекс ухвалений до виборів Верховної ради, Парубій зазначив, що «це можливо».

"Я можу сказати, що я для цього зроблю все можливе, як голова українського парламенту. І ще жодного разу ми ще не відходили від тих планів, які у нас є, і не зазнавали поразки. Тому я сподіваюсь. Я скажу так, це будуть м’які слова, що ми зможемо пройти ті 4 тисяч правок і зможемо ухвалити позитивне рішення", - повідомив Парубій.

Зі слів голови ВР, проект нового виборчого кодексу стоїть на порядку денному Верховної ради в наступні півроку.

"Парламент і надалі за тих півроку буде працювати і займатися змістовними речами. У нас на порядку денному є і виборчий кодекс, і ціла низка важливих законів... Я є автором виборчого кодексу, який в першому читанні набрав 226 голосів. Це теж моя велика амбіція. І я маю великі сподівання, що ми зможемо той шлях пройти", - додав Парубій.

Нагадаємо, комітет з питань правового забезпечення правоохоронної діяльності під час засідання 20 березня розглянув і не підтримав законопроект №9097 про введення додаткового виду покарання - позбавлення права голосу на виборах 2019.