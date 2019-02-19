Парубій: агресивна Росія Путіна закінчується

За словами спікера ВР, головне завдання України - зупинити Путіна та зберегти мир

Имперская и агрессивная Россия Путина - это государство, которое заканчивается. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, главная задача Украины - остановить Владимира Путина и сохранить мир.

"Мы говорим всему миру: не бойтесь. Имперская и агрессивная Россия Путина - это государство, которое заканчивается. Это мы строим будущее, мы вместе, мы сильны и мы победим... Мир для нашей страны и для всего мира. Мы очень хотим мира, потому что знаем его цену. Украина выбрала свой путь. Это путь достоинства, демократии и развития", - подчеркнул глава украинского парламента.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск во время выступления в Верховной раде заявил, что нет Европы без Украины. Туск подчеркнул, что тот, кто готов продать Украину - продает будущее Европы.

Как писало РБК-Украина ранее, Парубий открыл специальное заседание парламента в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии России против Украины. В заседании принимают участие президент Петр Порошенко и Дональд Туск.

Добавим, Туск подчеркнул, что Европейский союз не смирится ни с одним актом насилия в Азовском море, никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций против РФ.

Ранее Порошенко поблагодарил Туска за решение Совета Европейского союза о введении "азовского пакета" санкций.