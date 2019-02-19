Парубій: агресивна Росія Путіна закінчується

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами спікера ВР, головне завдання України - зупинити Путіна та зберегти мир

Імперська та агресивна Росія Путіна - це держава, яка закінчується. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, головне завдання України - зупинити Володимира Путіна та зберегти мир.

"Ми говоримо усьому світу: не бійтеся. Імперська та агресивна Росія Путіна - це держава, яка закінчується. Це ми будуємо майбутнє, ми разом, ми сильні і ми переможемо… Мир для нашої країни та для усього світу. Ми дуже прагнемо миру, бо знаємо його ціну. Україна обрала свій шлях. Це шлях гідності, демократії та розвитку", - підкреслив очільник українського парламенту.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск під час виступу у Верховній раді заявив, що немає Європи без України. Туск підкреслив, що той, хто готовий продати Україну - продає майбутнє Європи.

Як писало РБК-Україна раніше, Парубій відкрив спеціальне засідання парламенту у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Росії проти України. У засіданні беруть участь президент Петро Порошенко і Дональд Туск.

Додамо, Туск підкреслив, що Європейський союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі, ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій проти РФ.

Раніше Порошенко подякував Туску за рішення Ради Європейського союзу про введення "азовського пакету" санкцій.