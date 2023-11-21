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Партизаны отравили окупантов в местном кафе Мелитополя: есть погибшие

Фото: партизаны отравили захватчиков в оккупированном Мелитополе (unsplash.com)
Автор: Ярослава Борзова

В оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны отравили оккупантов крысиным ядом. По предварительным данным, движение сопротивления ликвидировало сотрудников российской ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

По словам мэра, активисты украинского сопротивления узнали, что россияне заказали в одном из местных кафе еду и алкоголь, после чего приправили все это крысиным ядом.

"Есть очередная партия ликвидированных врагов, о чем даже пишут вражеские Телеграм-каналы. Наши партизаны заказали еду в одном из местных кафе, и после того, как российские кафиры смогли ее отведать, все (оккупанты - ред.) отравились. Часть из них погибла и точно не сможет воевать против нашего государства", - отметил Федоров.

Российские медиаресурсы сообщают, что еду с крысиным ядом получили сотрудники российской службы ФСБ.

В результате по меньшей мере трое из них умерли, еще один (причем офицер) находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Сейчас оккупанты пытаются найти курьера, который привез оккупантам отравленный ужин, но все поисковые мероприятия пока напрасны.

"Охота" на партизан в Мелитополе

В последнее время российские оккупанты активизировали поиск партизан в оккупированном городе, который был захвачен РФ в первые дни вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Так, захватчики начали развешивать по городу видеокамеры, а также продолжают угонять гражданских в поисках "террористов" и партизан. Кроме этого, недавно ФСБ РФ привезла в Мелитополь отряды профессиональных "кротов". Они будут помогать в охоте на патриотов и партизан.

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Мелитополь