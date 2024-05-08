Партизаны фиксируют прибытие большого количества убитых и раненых россиян в Крым

Во временно оккупированном Джанкое (Крым) фиксируется прибытие большого количества раненых и ликвидированных оккупантов с Херсонского направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
"Интересный факт, на вокзале Джанкоя мы замечаем также массовые перевозки (через временно оккупированный Крым, - ред) раненых и "двухсотых" с левого берега оккупированной Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, агенты "АТЕШ" ежедневно фиксируют прибытие новых поездов с пополнением.
"Российское военное руководство продолжает отправлять мобилизованных на фронт, где ВСУ их встретят и пополнят статистику потерь армии РФ", - добавили партизаны.
По данным Генштаба, за сутки ВСУ ликвидировали еще 970 российских военных, таким образом общие потери РФ в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 477 430 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 13 танков, 19 ББМ и 30 артсистем врага.
Отметим, что за неделю, с 28 апреля по 5 мая, потери противника составили около 8110 человек личного состава. Также ВСУ "отминусовали" 1106 единиц вооружения и военной техники, самолет и 14 установок ПВО.
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