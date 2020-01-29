Парнаса вигнали зі слухань у Сенаті щодо імпічменту Трампа, - сенатор

Поліція Капітолію у Вашингтоні випровадила пов'язаного з особистим адвокатом президента США Рудольфом Джуліані американського бізнесмена Лева Парнаса з Сенату США, де проходить суд у рамках імпічменту Дональда Трампа. Про це у Twitter повідомив сенатор-республіканець Тед Круз.

За його словами, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер запросив Парнаса бути його особистим гостем на процесі.

"Кілька хвилин тому Парнаса вигнали з галереї, тому що він носить браслет на щиколотці, оскільки є обвинуваченим у серйозних злочинах!" - написав Круз.

Нагадаємо, в жовтні бізнесмени Лев Парнас та Ігор Фруман були затримані в США. Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк подала їм і ще двом особам звинувачення в порушеннях при лобістської діяльності. Підприємців підозрюють у спробах домогтися відставки Мари Йованович з посади посла в Києві в інтересах якогось українського чиновника.

Раніше повідомлялося, що Парнас підтвердив інформацію про те, що за Йованович велося стеження. Парнас надав Палаті представників США листування з представниками української влади.

Також Парнас в інтерв'ю MSNBC заявив, що в травні минулого року президентові України Володимиру Зеленському поставили ультиматум про те, що вся американська допомога буде заморожена, якщо не буде розслідування проти сина Джо Байдена.