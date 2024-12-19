В "парламенте" оккупированной Россией Абхазии застрелили депутата

В "парламенте" оккупированной Россией Абхазии произошла стрельба. Один депутат ранен, второй убит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Эхо Кавказа ".

По данным издания, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, ранение получил депутат Кан Кварчия. Депутат Вахтанг Голандзия скончался от полученных ранений.

Местный телеграм-канал АМРА-life пишет, что в "парламенте" обсуждали законопроект о запрете майнинга криптовалют.

"В ходе заседания Адгур Харазия и Кан Кварчия вступили в перепалку, в результате Адгур достал ствол и стал стрелять в Кана. Погибший Вахтанг Голандзия пытался их разнять", - сообщает издание.

Россия оккупировала Абхазию в начале 1990-х годов и разместила там свои военные базы. Эта часть Грузии пришла в экономический упадок.

В декабре жителям Абхазии отключили свет. Это произошло после того, как Ингурская гидроэлектростанция была остановлена из-за недостатка воды, а Россия отказалась поставлять электричество якобы из-за долгов.

В ноябре был свергнут й "президент" Абхазии Аслан Бжания. Он был вынужден уйти в отставку после того, как в Сухуми вспыхнули протесты из-за соглашения, которой позволяло России получить полный контроль над ресурсами этой территории.

Подробнее о протестах читайте в материале РБК-Украина.