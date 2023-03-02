RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Парламент Молдовы с дракой одобрил языковой закон

Фото: Парламент Молдовы с дракой одобрил языковой закон (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 2 марта, парламент Молдовы одобрил в первом чтении языковой закон. Однако голосование не обошлось без драки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Согласно законопроекту, в Конституции Молдовы будет изменена формулировка "молдавский язык" на "румынский язык".

Во время представления законопроекта к трибуне вышли депутаты от блока коммунистов и социалистов. Они принесли самодельные плакаты с призывами проведения референдума и досрочных парламентских выборов.

Один из депутатов выхватил плакат у другого, после чего между ними завязалась драка. После депутат от коммунистов заняла микрофон и начала выкрикивать "Молдова, Молдова". После этого микрофон отключили, а депутаты продолжили драку.

Спикер парламента Игорь Гросу призвал депутатов к спокойствию. После того как представители парламентского большинства вернулись на свои места, процесс рассмотрения законопроекта продолжился.

Несмотря на драку в парламенте законопроект о переименовании государственного языка в Конституции был принят 55 голосами депутатов.

Напомним, ранее посол Молдовы в Украине Валериу Киверь заявлял, что выведение российских войск из непризнанного Приднестровья зависит от нескольких факторов, в том числе и от успехов Украины на поле боя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова