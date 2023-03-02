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Парламент Молдовы с дракой одобрил языковой закон

Новина українською →
Кишенев, Четверг 02 марта 2023 16:58
Парламент Молдовы с дракой одобрил языковой закон Фото: Парламент Молдовы с дракой одобрил языковой закон (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 2 марта, парламент Молдовы одобрил в первом чтении языковой закон. Однако голосование не обошлось без драки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Согласно законопроекту, в Конституции Молдовы будет изменена формулировка "молдавский язык" на "румынский язык".

Во время представления законопроекта к трибуне вышли депутаты от блока коммунистов и социалистов. Они принесли самодельные плакаты с призывами проведения референдума и досрочных парламентских выборов.

Один из депутатов выхватил плакат у другого, после чего между ними завязалась драка. После депутат от коммунистов заняла микрофон и начала выкрикивать "Молдова, Молдова". После этого микрофон отключили, а депутаты продолжили драку.

Спикер парламента Игорь Гросу призвал депутатов к спокойствию. После того как представители парламентского большинства вернулись на свои места, процесс рассмотрения законопроекта продолжился.

Несмотря на драку в парламенте законопроект о переименовании государственного языка в Конституции был принят 55 голосами депутатов.

Напомним, ранее посол Молдовы в Украине Валериу Киверь заявлял, что выведение российских войск из непризнанного Приднестровья зависит от нескольких факторов, в том числе и от успехов Украины на поле боя.

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