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Парламент должен поддержать инвесторов в планах достроить "зеленые" электростанции, - нардеп

Фото: парламент должен поддержать инвесторов в планах достроить "зеленые" электростанции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Народные депутаты должны уже в начале 2023 поддержать законопроект, которым предлагается дать возможность инвесторам в зеленую энергетику достроить зеленые электростанции и уменьшить проблему нехватки энергетических мощностей в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Викторию Гриб.

По ее словам, пока соответствующие законопроекты, которые могут помочь зеленым инвесторам, не рассматривались даже в профильном энергетическом комитете Верховной рады.

"Будем рассматривать в первую очередь на Комитете, я надеюсь, в начале года… Проговаривала вопрос с главой комитета 0 господином Герусом (Андрей Герус, - ред.) - в принципе я не увидела ни одного сопротивления этим законопроектам", - заявила нардеп.

По ее мнению, инвесторы хотят добавить новые "зеленые" мощности в энергосистему и надеются, что государство будет идти им на встречу.

Напомним, ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

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