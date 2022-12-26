Парламент должен поддержать инвесторов в планах достроить "зеленые" электростанции, - нардеп

По ее словам, пока соответствующие законопроекты, которые могут помочь зеленым инвесторам, не рассматривались даже в профильном энергетическом комитете Верховной рады.

"Будем рассматривать в первую очередь на Комитете, я надеюсь, в начале года… Проговаривала вопрос с главой комитета 0 господином Герусом (Андрей Герус, - ред.) - в принципе я не увидела ни одного сопротивления этим законопроектам", - заявила нардеп.

По ее мнению, инвесторы хотят добавить новые "зеленые" мощности в энергосистему и надеются, что государство будет идти им на встречу.

Напомним, ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.