Парламент Греції проголосував за обов'язкову вакцинацію громадян віком від 60 років

Поправку про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для громадян старше 60 років, запропоновану урядом, підтримали правляча партія "Нова демократія", що має в 300-місцевому однопалатному парламенті країни більшість в 157 місць, і лівоцентристська опозиційна партія"Рух змін".

Проти проголосували головна опозиційна партія " коаліція радикальних лівих сил "(СІРІЗА), Компартія Греції (КПГ), невелика ліва партія" МЕРА25 "і правоцентристська" Еллініки лісі "("грецьке рішення). За законопроект в цілому проголосувала тільки "НОВА ДЕМОКРАТІЯ".

Голосуванню передували дебати щодо оголошеного у вівторок прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом рішення про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для громадян старше 60 років, а також про штрафи в 100 євро на місяць тим, хто цього не зробить до 16 січня.

Прем'єр повідомив у своєму виступі на засіданні уряду про це рішення, прийняте у зв'язку з наближенням різдвяними святами на тлі високого рівня випадків зараження коронавірусом, а також заклопотаності поширенням штаму "Омікрон". Після цього рішення було оформлено у вигляді поправки до законопроекту.