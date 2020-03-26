Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус

Sofia Globe.

парламент буде збиратися

Так, за припинення роботи парламенту проголосували 115 депутатів за і проти 65. При цьому

арламент Болгарії оголосив надзвичайний стан для боротьби з поширенням коронавірусу. Таким чином, були закриті школи, дитячі садки та університети.

Крім того, ввечері 7 березня перші два випадки зараження коронавірусом підтвердили в Болгарії.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я підтвердило 156 випадків коронавірусу в Україні. З них п'ять летальних випадків, один пацієнт видужав.