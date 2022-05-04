Парламент Білорусі схвалив смертну кару за замах на теракти

Сенатори Ради Республіки Національних зборів Білорусі ухвалили законопроект про зміну кримінального кодексу. Відтепер за замах на теракт в країні передбачена смертна кара.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Белта ".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ініціаторами за введення смертної кари за замах на вчинення актів тероризму стали місцеві депутати. Таким кроком в Білорусі намагаються продемонструвати "рішучу боротьбу з терористичною діяльністю".

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